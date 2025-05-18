Galatasaray - Kayserispor: 3-0 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray bir kez daha mutlu sona ulaştı; taraftarını sevince boğdu. Sarı-kırmızılılar, 36. haftada konuk ettiği Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek üst üste 3'üncü, toplamda ise 25'inci kez Türkiye'nin en büyüğü oldu.

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Aslan'a galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 89. dakikada penaltıdan Fernando Muslera kaydetti.

Puanını 89'a çıkaran Cimbom, bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 2024-2025 sezonunu şampiyon bitirmeyi garantiledi. Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Okan Buruk'un öğrencileri, sezonu çifte kupayla tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

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5. YILDIZI TAKAN İLK KULÜP!

Şampiyon Galatasaray, 25. kez mutlu sona ulaşarak Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı takan ilk kulüp oldu.

OSIMHEN'DEN 36'NCI GOL!

Galatasaray'ın bu sezon çifte kupa kazanmasında büyük pay sahibi olan Victor Osimhen, gollerine Kayserispor karşısında da devam etti. Sarı-kırmızılılar adına 26. dakikada perdeyi açan Nijeryalı santrfor, ligdeki gol sayısını 25'e yükseltti. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda ise 40. maçında 36. kez fileleri havalandırarak, bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu geliştirdi. Osimhen, 36 golünün yanı sıra 8 de asist yaparak toplam 44 gole doğrudan katkıda bulundu.

MUSLERA PENALTIDAN ATTI!

Galatasaray'ın maçtaki üçüncü golünü kaleci Fernando Muslera kaydetti. Uruguaylı file bekçisi, VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıda 89. dakikada fileleri havalandırarak skoru belirledi.

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6 FUTBOLCUNUN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın kadrosunda bulunan ve Süper Lig'de süre alan 27 futbolcudan 21'i kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü. Kadroda yer alan ve ligde süre bulan 6 futbolcu ilk kez şampiyon apoleti taktı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Senegalli sol bek Ismail Jakobs, milli futbolcu Eren Elmalı, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, milli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ve genç kanat oyuncusu Berat Luş, ilk kez şampiyonluk mutluluğu tattı.

MUSLERA'NIN 8. SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımdaki 8. şampiyonluğunu yaşadı. Galatasaray'a 2011'de gelen ve takımla 14. sezonunu yaşayan tecrübeli file bekçisi, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024'ün ardından bu sezon da Süper Lig'de ipi önde göğüsleyen takımın parçası oldu.

EN TECRÜBELİSİ YİNE MUSLERA Galatasaray'ın mevcut kadrosunda en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcu Fernando Muslera oldu. Tecrübeli file bekçisi, tamamı Süper Lig'de olmak üzere 8 kez ligde mutlu sona ulaştı. Muslera'yı Juventus ile İtalya, Real Madrid ile İspanya liglerinde ikişer kez şampiyonluk gören Alvaro Morata izledi. İspanyol yıldız, toplam lig şampiyonluğu sayısını 5'e çıkardı. Yunus Akgün tamamı Galatasaray'da, Lucas Torreira ise 3'ü Galatasaray, 1'i de Atletico Madrid'de olmak üzere dörder kez lig şampiyonluğuna uzandı. "Cimbom"da Dries Mertens, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu üçer, Davinson Sanchez, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Metehan Baltacı, Yusuf Demir, Efe Akman ve Eyüp Aydın ise ikişer kez sarı-kırmızılı formayla Süper Lig şampiyonluğu gördü. Ayrıca Davinson Sanchez, Kolombiya temsilcisi Atletico Nacional, Günay Güvenç ise Türkiye'de Beşiktaş ile birer lig şampiyonluğu gördü. Mario Lemina Juventus'ta bulunduğu dönemde İtalya Ligi'nde, Elias Jelert ise Kopenhag'da oynarken Danimarka Ligi'nde ikişer, Victor Osimhen, Napoli ile İtalya Ligi'nde, Carlos Cuesta, Atletico Nacional formasıyla Kolombiya Ligi'nde, Roland Sallai, APOEL formasıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu oyuncular, Galatasaray formasıyla da mutlu sona ulaşarak lig şampiyonluklarına bir yenisini ekledi.