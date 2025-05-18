Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        89
        Fenerbahçe
        FB
        81
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        60
        Beşiktaş
        BJK
        59
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Trabzonspor
        TS
        47
        Göztepe
        GÖZ
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Bellona Kayserispor
        KYS
        44
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        43
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        43
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        36
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        23
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Galatasaray - Kayserispor: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Şampiyon Galatasaray! - Bellona Kayserispor Haberleri

        Galatasaray - Kayserispor: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray! Sarı-kırmızılılar, 36. haftada ağırladığı Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligde üst üste 3'üncü, toplamda 25'inci kez mutlu sona ulaşan Cimbom, 5'inci yıldızı takan ilk kulüp olarak tarihe geçti! Galatasaray'a şampiyonluk maçında üç puanı getiren golleri Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Muslera (pen.) kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 17:54 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray bir kez daha mutlu sona ulaştı; taraftarını sevince boğdu. Sarı-kırmızılılar, 36. haftada konuk ettiği Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek üst üste 3'üncü, toplamda ise 25'inci kez Türkiye'nin en büyüğü oldu.

        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Haberi Görüntüle

        Aslan'a galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 89. dakikada penaltıdan Fernando Muslera kaydetti.

        Puanını 89'a çıkaran Cimbom, bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 2024-2025 sezonunu şampiyon bitirmeyi garantiledi. Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Okan Buruk'un öğrencileri, sezonu çifte kupayla tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

        REKLAM
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Haberi Görüntüle

        5. YILDIZI TAKAN İLK KULÜP!

        Şampiyon Galatasaray, 25. kez mutlu sona ulaşarak Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı takan ilk kulüp oldu.

        OSIMHEN'DEN 36'NCI GOL!

        Galatasaray'ın bu sezon çifte kupa kazanmasında büyük pay sahibi olan Victor Osimhen, gollerine Kayserispor karşısında da devam etti. Sarı-kırmızılılar adına 26. dakikada perdeyi açan Nijeryalı santrfor, ligdeki gol sayısını 25'e yükseltti. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda ise 40. maçında 36. kez fileleri havalandırarak, bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu geliştirdi. Osimhen, 36 golünün yanı sıra 8 de asist yaparak toplam 44 gole doğrudan katkıda bulundu.

        Aslan payı Osimhen'in!
        Haberi Görüntüle

        MUSLERA PENALTIDAN ATTI!

        Galatasaray'ın maçtaki üçüncü golünü kaleci Fernando Muslera kaydetti. Uruguaylı file bekçisi, VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıda 89. dakikada fileleri havalandırarak skoru belirledi.

        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Haberi Görüntüle

        6 FUTBOLCUNUN İLK ŞAMPİYONLUĞU

        Mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın kadrosunda bulunan ve Süper Lig'de süre alan 27 futbolcudan 21'i kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü. Kadroda yer alan ve ligde süre bulan 6 futbolcu ilk kez şampiyon apoleti taktı.

        Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Senegalli sol bek Ismail Jakobs, milli futbolcu Eren Elmalı, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, milli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ve genç kanat oyuncusu Berat Luş, ilk kez şampiyonluk mutluluğu tattı.

        MUSLERA'NIN 8. SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU

        Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımdaki 8. şampiyonluğunu yaşadı.

        Galatasaray'a 2011'de gelen ve takımla 14. sezonunu yaşayan tecrübeli file bekçisi, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024'ün ardından bu sezon da Süper Lig'de ipi önde göğüsleyen takımın parçası oldu.

        EN TECRÜBELİSİ YİNE MUSLERA

        Galatasaray'ın mevcut kadrosunda en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcu Fernando Muslera oldu.

        Tecrübeli file bekçisi, tamamı Süper Lig'de olmak üzere 8 kez ligde mutlu sona ulaştı.

        Muslera'yı Juventus ile İtalya, Real Madrid ile İspanya liglerinde ikişer kez şampiyonluk gören Alvaro Morata izledi. İspanyol yıldız, toplam lig şampiyonluğu sayısını 5'e çıkardı.

        Yunus Akgün tamamı Galatasaray'da, Lucas Torreira ise 3'ü Galatasaray, 1'i de Atletico Madrid'de olmak üzere dörder kez lig şampiyonluğuna uzandı.

        "Cimbom"da Dries Mertens, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu üçer, Davinson Sanchez, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Metehan Baltacı, Yusuf Demir, Efe Akman ve Eyüp Aydın ise ikişer kez sarı-kırmızılı formayla Süper Lig şampiyonluğu gördü. Ayrıca Davinson Sanchez, Kolombiya temsilcisi Atletico Nacional, Günay Güvenç ise Türkiye'de Beşiktaş ile birer lig şampiyonluğu gördü.

        Mario Lemina Juventus'ta bulunduğu dönemde İtalya Ligi'nde, Elias Jelert ise Kopenhag'da oynarken Danimarka Ligi'nde ikişer, Victor Osimhen, Napoli ile İtalya Ligi'nde, Carlos Cuesta, Atletico Nacional formasıyla Kolombiya Ligi'nde, Roland Sallai, APOEL formasıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu oyuncular, Galatasaray formasıyla da mutlu sona ulaşarak lig şampiyonluklarına bir yenisini ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gidileceğini açıkladı!
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gidileceğini açıkladı!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Habertürk Anasayfa