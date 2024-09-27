Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte GS muhtemel 11'i

        Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, Süper Lig'in yedinci haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Avrupa ve ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılılar, şampiyonluk yolunda Kasımpaşa karşısında hata yapmak istemiyor. Rams Park'ta oynanacak kritik mücadele öncesinde, "Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıtı taraftarlar tarafından mercek altına alındı. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 18:36 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray - Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi birinci maçında PAOK karşısında 3-1 galip gelen sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetiminde çıkışını sürdürmek isteyen Galatasaray'ın, Kasımpaşa karşısındaki maç kadrosu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        • 2

          GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray Kasımpaşa maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 19:00’da oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Rams Park’ta oynanacak mücadele beİN sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY'DA TEK EKSİK ZİYECH

          Galatasaray'da Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

        • 5

          KASIMPAŞA'DA EKSİKLER

          Kasımpaşa cephesinde ise Josip Brekalo'nun kırmızı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

        • 6

          MUHTEMEL 11'LER

          GALATASARAY

          19 Günay Güvenç

          4 Ismail Jakobs

          6 Davinson Sanchez

          23 Kaan Ayhan

          42 Abdülkerim Bardakçı

          20 Gabriel Sara

          34 Lucas Torreira

          10 Dries Mertens

          11 Yunus Akgün

          45 Victor Osimhen

          53 Barış Alper Yılmaz

        • 7

          KASIMPAŞA

          1 Andreas Gianniotis

          2 Claudio Winck

          12 Mortadha Ben Ouanes

          20 Nicholas Opoku

          58 Yasin Özcan

          8 Cafu

          35 Aytaç Kara

          72 Antonin Barak

          77 Kevin Rodrigues

          9 Josip Brekalo

          18 Nuno Da Costa

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Habertürk Anasayfa