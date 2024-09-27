Galatasaray - Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi birinci maçında PAOK karşısında 3-1 galip gelen sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetiminde çıkışını sürdürmek isteyen Galatasaray'ın, Kasımpaşa karşısındaki maç kadrosu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...