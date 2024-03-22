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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü tekrar Ekrem Memnun oldu - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü tekrar Ekrem Memnun oldu

        Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, eski başantrenörü Ekrem Memnun'u yeniden göreve getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 18:56 Güncelleme: 22.03.2024 - 19:09
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        Ekrem Memnun yuvaya döndü!
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Başkan Dursun Aydın Özbek’in katılımıyla gerçekleşen törenle Memnun, 2024/25 ve 2025/26 sezonlarını kapsayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

        İmza töreninin ardından Başantrenör Memnun ve Başkan Özbek açıklamalarda bulundu.

        "BİRİNCİSİ ÇOK MUTLUYUM, EVE GERİ DÖNDÜM"

        Ekrem Memnun, "Birincisi çok mutluyum, eve geri döndüm. Öncelikle başkanımıza, yönetim kuruluna özellikle Sayın Mehmet Cibara’ya, benim buraya dönmeme vesile oldukları için, evime dönmeme vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum. Her şey belli, hedeflerimiz belli, Galatasaray kültürünün gerektirdikleri belli. Ne yapacağımızı biliyoruz, beklentileri biliyorum. Şu andan itibaren yapılacak tek şey kafamı öne eğip çalışmak, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak. Ondan sonra kulübümüzü taraftarımızın istediği, kulübü en iyi şekilde temsil edecek takımı hazırlamak. Bunun için hep beraber elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

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        "KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUM"

        Başkan Dursun Aydın Özbek ise, “Memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Ekrem hocayla daha önceki başkanlığım döneminde de çok güzel çalışmalar yaptık. O gün itibarıyla yollarımız ayrıldı fakat bu yuvanın sıcaklığı tekrar Ekrem Hocayı buraya çağırdı. Galatasaray’a çok faydalı hizmetler geçmişte vermişti, bugün de vereceğine inanıyorum ve kendisine başarılar diliyorum. İnşallah Galatasaray’a layık olduğu şekilde, parkede temsil edeceğiz. Kendisine başarılar diliyorum. Allah utandırmasın diyorum” ifadelerini kullandı.

        EKREM MEMNUN KİMDİR?

        Antrenörlük kariyerine 1988 yılında basketbol akademide başlayan Ekrem Memnun, kadın basketbol takımında asistan koçluk, altyapı sorumlusu ve başantrenör olarak çalıştı. Aynı zamanda erkek basketbol takımında da yardımcı antrenörlük ve başantrenörlük görevleri yaptı.

        1996 ve 2000 yılları arasında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nı üst üste üç kez şampiyon yapan Memnun, 1999 yılında ilk kez Euroleague’de Final Four oynayarak üçüncü olma başarısı da gösterdi. 2014 yılında Avrupa’nın bir numaralı kupası olan Euroleague Women’ı kazanan takımın başında yer aldı. Şu an Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başında da yer alıyor.

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