Galatasaray İsveç takımlarında zorlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile karşılaşacak Galatasaray, İsveç takımlarına karşı zorlanıyor. Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 323 maçın 8'inde İsveç takımlarıyla karşılaştı.

Galatasaray, 1976-1977 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda AIK ile karşılaşmasıyla başlayan süreçte Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele etti. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu maçların sadece 2'sini kazanabildi. İki maçtan beraberlikle ayrılan Galatasaray, 4 kez de mağlup oldu.

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Söz konusu maçlarda 10 gol atan "Cimbom" kalesinde 13 gol gördü.

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İSVEÇ'TE 4. KEZ SAHADA Galatasaray, İsveç takımlarıyla dördüncü kez deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu zamana kadar İsveç takımlarıyla yaptığı 8 maçın 5'ini iç sahada, 3'ünü ise deplasmanda oynadı. Galatasaray, rakip sahadaki 3 mücadelede 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Deplasmandaki ilk maçında AIK'i 2-1 yenen Galatasaray, sonrasında Göteborg'a 1-0, Östersund'a 2-0 mağlup oldu. MALMÖ'YLA İLK RANDEVU Galatasaray ile Malmö, uluslararası turnuvalarda ilk kez karşı karşıya gelecek. Malmö, tarihinde daha önce AIK, Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin karşılaşacağı 5. İsveç temsilcisi olacak. Mavi-beyazlı takım ise Beşiktaş ve Sivasspor'un ardından üçüncü kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takımın uluslararası organizasyonlarda İsveç takımlarıyla yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle: Sezon Organizasyon Maç Skor 1976-1977 Kupa Galipleri Kupası AIK-Galatasaray 1-2 1976-1977 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-AIK 1-1 1994-1995 UEFA Şampiyonlar Ligi Göteborg-Galatasaray 1-0 1994-1995 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Göteborg 0-1 2007-2008 UEFA Kupası Galatasaray-Helsinborg 2-3 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Östersund-Galatasaray 2-0 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Östersund 1-1 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Elfsborg 4-3

MALMÖ, TÜRK TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜN İsveç temsilcisi, Türk takımlarına karşı yaptığı maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor. Daha önce Beşiktaş ile 7, Sivasspor ile 2 kez olmak üzere toplamda 9 kez karşılaşan mavi-beyazlı takım, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar karşısında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gören Malmö, Sivasspor'u iki maçta da mağlup etmeyi başardı. Son olarak bu sezon Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olan Malmö, müsabakayı 2-1 kaybetmişti.