Ligde çıktığı 21 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 54 puan topladı. Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise oynadığı maçların 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 14'ünü yitirdi. Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için hükmen mağlup sayılan ve 3 puanı silinen sarı-siyahlı takımın 10 puanı bulunuyor.

27 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı son 27 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 maçta kaybetmedi. Evinde oynadığı 27 maçın 25'ini kazanan Galatasaray, 2 maçta berabere kaldı.