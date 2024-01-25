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        Haberler Spor Futbol Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-İstanbulspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

        Galatasaray bu akşam evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. 'Galatasaray-İstanbulspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak' sorusu futbolseverler tarafından gündem oldu. İşte maçın kanalı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 11:39 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:39
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dün oynayan maçlarla şekillendi. Fenerbahçe, deplasmanda 90+4'te penaltıdan bulduğu golle Başakşehir'i zor da olsa mağlüp etmesini başardı. Zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, bu akşam lig sonuncusu İstanbulspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek.

        • 2

          Ligde çıktığı 21 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 54 puan topladı. Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise oynadığı maçların 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 14'ünü yitirdi. Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için hükmen mağlup sayılan ve 3 puanı silinen sarı-siyahlı takımın 10 puanı bulunuyor.

          27 MAÇTIR YENİLMİYOR

          Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı son 27 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 maçta kaybetmedi. Evinde oynadığı 27 maçın 25'ini kazanan Galatasaray, 2 maçta berabere kaldı.

        • 3

          EN AZ GOL YİYEN TAKIM

          Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Sarı kırmızılılar, ligde çıktığı 21 maçta 43 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü. Karşılaştığı müsabakaların 11'inde kalesinde gol görmeyen Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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