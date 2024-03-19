Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        81
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Galatasaray, iş uygulamaları şirketi IFS ile işbirliği anlaşması imzaladı - Futbol Haberleri

        Galatasaray, iş uygulamaları şirketi IFS ile işbirliği anlaşması imzaladı

        Galatasaray, sarı-kırmızılı kulübün dijital dönüşümü için global kurumsal iş uygulamaları şirketi IFS ile işbirliği anlaşmasına imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 13:10 Güncelleme: 19.03.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'ın yeni işbirliği anlaşması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Kulübü, dijital dönüşümü geliştirmek amacıyla global kurumsal iş uygulamaları şirketi IFS ile işbirliği anlaşmasına imza attı.

        RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve IFS Türkiye CEO'su Ergin Öztürk katıldı.

        Ergin Öztürk, törendeki konuşmasında, işlerinin teknoloji olduğunu ve 60 ülkede faaliyet gösterdiklerinin altını çizdi.

        Galatasaray'ın Türkiye'nin en önde gelen markalarından biri olduğunu vurgulayan Öztürk, "Galatasaray ülkemizde çok önemli bir marka ve biz bunu yurt dışındaki ortaklarımıza söylediğimizde çok etkilendiler. Galatasaray, global anlamda çok bilinen bir marka. Kendi alanımızda lider bir markayız. İki taraf güçlerini birleştirdiğinde ortaya bir fayda çıkmasına olan inancımız büyük." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Anlaşmanın Galatasaray Sportif AŞ ile imzalandığını da sözlerine ekleyen Öztürk, şunları söyledi:

        "Galatasaray Sportif AŞ'nin dijital dönüşümünü yapacağız. Son derece kompleks operasyonları olan ticari bir işletmeyle imzalıyoruz. IFS'in sağlayacağı fayda bu noktada devreye giriyor. Yapay zeka desteğiyle, global alanda gerçekleştirdiğimiz projelerden edindiğimiz bilgilerin hepsini buraya aktaracağız. Ekibimizde fanatik Galatasaraylı arkadaşlarımız var. Dijital dönüşüm konusunda güzel bir çalışmaya imza atacağımızı düşünüyoruz."

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de sportif başarıların yanı sıra iş süreçlerinde başarılı olmanın da çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

        "Kulübümüz sadece sahip olduğu şanlı geçmişiyle değil, geçmişten bugüne kadar ortaya koyduğu vizyonla ilkleri başarmıştır, başarmaya da devam edecektir. IFS dünyanın en önemli iş planlama markalarından birisi. Bu anlaşma, yaratacağı fayda açısından milyonlarca dolar değerinde. Kulübümüzün attığı bu adımın, bizi daha büyük başarılara taşıyacağına eminim."

        Açıklamaların ardından forma takdimi ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanabilir
        Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanabilir
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Dolduruşmuş hayvanat bahçesi ele geçirildi!
        Dolduruşmuş hayvanat bahçesi ele geçirildi!
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        İstanbul'da taksici-yolcu kavgası
        İstanbul'da taksici-yolcu kavgası
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Trump'tan Prens Harry açıklaması: Sınır dışı edilebilir
        Trump'tan Prens Harry açıklaması: Sınır dışı edilebilir
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Hava kirliliği standardına 2023'te sadece 7 ülke ulaşabildi
        Hava kirliliği standardına 2023'te sadece 7 ülke ulaşabildi
        Habertürk Anasayfa