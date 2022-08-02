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Galatasaray'ın transfer gündemindeki Lucas Torreira kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Lucas Torreira bonservisi...

Galatasaray'da transferde hareketli günler devam ediyor. Son olarak AZ Alkmaar'dan Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bu kez de İngiliz devi Arsenal'in Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'yı gündemine aldı. Peki, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Lucas Torreira kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

02.08.2022 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022-2023 Süper Lig sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kez Uruguaylı milli oyuncu Lucas Torreira transferini tamamlamak üzere. İngiliz devi Arsenal'de forma giyen ve geçtiğimiz sezon güçlü İtalyan ekibi Fiorentina'da forma giyen Lucas Torreira'nın hayat hikayesini bir araya getirdik...

  • LUCAS TORREIRA KİMDİR?

    Lucas Torreira, 11 Şubat 1996 Uruguay doğumlu. Torreira futbol kariyerine memleketi Fray Bentos'un kulübü olan IA 18 de Julio altyapısında başladı. 2013 yılında Montevideo Wanderers'ın genç takımına transfer oldu. İtalya'ya taşındıktan sonra Pescara altyapısında oynamaya başladı.2014-15 sezonundan sonra Torreira, Pescara'nın as takımına alındı.

  • LUCAS TORREİRA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

    1 Temmuz 2015 tarihinde Torreira, 1,5 milyon € karşılığında Sampdoria'ya transfer oldu ama, 2015-16 sezonunda as takım tecrübesi kazanması için Pescara'da kiralık oynamaya devam etti. 9 Ağustos 2015 tarihinde ilk profesyonel golünü 2015-16 Coppa Italia'da FC Südtirol'a attı. Pescara ile kiralık sözleşmesi bittikten sonra Torreira, 1 Temmuz 2016 tarihinde Sampdoria'ya döndü. 

  • 21 Ağustos 2016 tarihinde ilk kez Serie A'da forma giydi. 10 Temmuz 2018 tarihinde Torreira, açıklanmayan ama 26 milyon £ civarında olduğu düşünülen bir bonservis bedeli karşılığında İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. 2021 yılında da Fiorentina'ya kiralandı.

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