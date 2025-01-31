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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar'ı tanıyalım - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar'ı tanıyalım

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar bu sezon lig etabında da rakibiyle deplasmanda karşılaşırken, mücadele 1-1 sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 16:13 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:13
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        G.Saray'ın rakibi AZ Alkmaar'ı tanıyalım
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        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın genel merkezinde gerçekleştirildi. Lig aşamasını 14. sırada tamamlayan Galatasaray, kura çekiminde seri başı olarak yer aldı. Sarı-kırmızılılar, kura sonucunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşti.

        Eşleşmede ilk maç 13 Şubat Perşembe günü Hollanda'da, rövanş ise 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

        Galatasaray, bu turu geçmesi durumunda son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham ile eşleşecek.

        LİG ETABINDA 1-1 BERABERLİK

        Galatasaray, AZ Alkmaar ile UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 1 kez karşılaştı. İki takım arasında bu sezon lig aşamasında Hollanda'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Hollanda ekipleriyle ise bugüne kadar 10 kez mücadele etti. Aslan; PSV, AZ Alkmaar ve Ajax ile oynadığı bu maçlarda 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

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        Galatasaray, Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul'da oynadığı müsabakada 2-0'lık skorla elde etti.

        11 PUANLA 19. SIRADA TAMAMLADI

        AZ Alkmaar, bu sezon Avrupa Ligi'nde; Elfsborg'u 3-2, Roma'yı 1-0 ve Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken, Athletic Bilbao'ya 2-0, Tottenham'a 1-0 ve Ferencvaros'a da 4-3 kaybetti. Hollanda ekibi Galatasaray ile 1-1 ve Ludogorets ile de 2-2 berabere kaldı. AZ Alkmaar, topladığı 11 puan ve averajla ligi 19. sırada tamamladı.

        HOLLANDA LİGİ'NDE 6. SIRADA

        AZ Alkmaar, Hollanda Ligi'nde bu sezon 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle aldığı 34 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Hollanda takımını, Belçikalı teknik direktör Maarten Martens çalıştırıyor. AZ Alkmaar maçlarını ise Alkmaar şehrinde yer alan 19 bin 478 kişilik kapasitesi olan AFAS Stadyumu'nda oynuyor.

        EN GOLCÜ İSMİ PARROT

        Hollanda ekibinde İrlandalı futbolcu Troy Parrot, bu sezon attığı 13 golle, takımının en golcü futbolcusu olarak yer alıyor.

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