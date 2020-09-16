Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile karşılaşacak. Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek. Clancy'nin yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Euan Anderson olacak.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Kadroda, UEFA'ya bildirilen listedeki isimlerden Etebo, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol yer almadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in Neftçi Bakü maçı kamp kadrosunda dahil ettiği oyuncular şöyle: Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.