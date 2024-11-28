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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri geçer not aldı - Galatasaray Haberleri

        Kemerburgaz geçer not aldı

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nden çıkmayı planlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Kemerburgaz'ın son halini beğendi.

        Giriş: 28.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:31
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        Kemerburgaz geçer not aldı
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        Uzun süredir Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ne taşınmayı planlayan Galatasaray’da Okan Buruk bu kez geçer not verdi.

        Geçen sezon nisan ayı gibi Florya ekibiyle birlikte Kemerburgaz’ı inceleyen Buruk sezon açılışını burada yapmak istememişti.

        Futbolcuların konaklayacağı ana binanın iç dizaynında önemli değişiklikler talep edilmişti.

        Sezonu Kemerburgaz’da bir idmanla açan Galatasaray devamında Florya’ya geri dönmüştü.

        Seçimin ardından Kemerburgaz’daki çalışmalar hız kazanırken Buruk’un istediği değişiklikler de tamamlandı.

        Okan Buruk geçen günlerde tesislere yeniden giderken ana binaya geçer not verdi; ufak bir iki ekleme talep etti.

        İki nizami boyuttaki sahaya ek olarak kalecilerin de antrenman yapabilmesi için bir yarı saha daha eklenmesi planlanıyor.

        Ayrıca futbolcuların ısınmayı gerçekleştireceği bir küçük saha da yapılabilir.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nden bir an önce çıkmayı planlayan Galatasaray yönetimi taşınmak için kararı ise Buruk’a bırakacak.

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