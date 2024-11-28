Uzun süredir Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ne taşınmayı planlayan Galatasaray’da Okan Buruk bu kez geçer not verdi.

Geçen sezon nisan ayı gibi Florya ekibiyle birlikte Kemerburgaz’ı inceleyen Buruk sezon açılışını burada yapmak istememişti.

Futbolcuların konaklayacağı ana binanın iç dizaynında önemli değişiklikler talep edilmişti.

Sezonu Kemerburgaz’da bir idmanla açan Galatasaray devamında Florya’ya geri dönmüştü.

Okan Buruk geçen günlerde tesislere yeniden giderken ana binaya geçer not verdi; ufak bir iki ekleme talep etti.

İki nizami boyuttaki sahaya ek olarak kalecilerin de antrenman yapabilmesi için bir yarı saha daha eklenmesi planlanıyor.

Ayrıca futbolcuların ısınmayı gerçekleştireceği bir küçük saha da yapılabilir.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nden bir an önce çıkmayı planlayan Galatasaray yönetimi taşınmak için kararı ise Buruk’a bırakacak.