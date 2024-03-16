Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı kadrosu netleşiyor
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk zorlu mücadele öncesinde de 11'ini netleştirmeye başladı
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Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
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Galatasaray, bu sezon ligde geride kalan 29 haftada 25 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, sadece 1 kez mağlup oldu. Söz konusu bu 29 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 64 kez havalandırırken, kalesinde de ise 17 gol gördü.
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Aynı zamanda Galatasaray, ligde en az gol yiyen takım konumunda. Deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmadan da mağlup olmayan 78 puanla lig lideri Galatasaray, Fenerbahçe'nin zorlu Trabzonspor deplasmanına gideceği haftada Kasımpaşa mücadelesini kazanıp haftayı 3 puanla kayıpsız geçme peşinde.
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ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN OYNAMA İHTİMALİ VAR
Sarı-kırmızılı ekibin, Kasımpaşa mücadelesine 3 oyuncusundan mahrum çıkması bekleniyor.
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Sakatlıkları devam eden Davinson Sanchez ile Serge Aurier ve kadro dışı bırakılıp ardından takıma geri dönen Sergio Oliveira'nın milli takım arasından sonra takıma katılması bekleniliyor.
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Öte yandan sakatlığını atlatan ve dün yapılan antrenmanda takımla birlikte yer alan Abdülkerim Bardakcı ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyebilecek.
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SARI-KIRMIZILILARDA 3 OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 3 oyuncu kart sınırında yer alıyor.
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Sarı-kırmızılı ekipte; Kaan Ayhan, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak Galatasaray - Hatayspor karşılaşmasında kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.
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SON 10 MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILDI
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 10 maçtan galip ayrıldı.
Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 10 resmi maçı da kazandı.
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LİGDE 17 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 17 müsabakada mağlup olmadı.
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Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 15 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
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LİGİN EN İYİ SAVUNMASI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.
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Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 64 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 17 gol gördü.
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Yaptığı maçların 15'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.