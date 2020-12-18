Karagümrük maçını kazanıp rahat bir hafta sonu geçirmek isteyen İmparator’un, “Bu hafta rakiplerimiz bizden sonra sahaya çıkacak… Eğer bir kazanırsak, onları strese sokabiliriz. Sahadan 3 puanla ayrılıp haftayı rahat geçirelim… Biz kazanalım, onlar düşünsün” ifadelerini kullandığı kaydedildi.