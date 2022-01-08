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Galatasaray'ın Giresunspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray'ın Giresunspor maçı ilk 11'i

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Giresunspor'u konuk edecek. Son 8 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen sarı-kırmızılılarda 11 futbolcu çeşitli nedenlerle forma giyemeyecek. Zorlu mücadele öncesinde Fatih Terim de kafasındaki 11'i netleştirdi. İşte Galatasaray'daki son durum ve muhtemel 11

08.01.2022 - 09:26 | Güncelleme: FUTBOL

  • Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 20. ve ikinci yarının ilk haftasında bu akşam sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler olacak.

  • Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 7 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyetle tamamladı. Yaptığı 19 karşılaşmada 27 puan toplayarak 10. sırada yer alan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde bulunuyor.

  • Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 22 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, 14. sırada yer aldı. İki rakım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 yenmişti.

  • ASLAN'DA 11 EKSİK!

    Galatasaray'da 11 futbolcu, farklı nedenlerle karşılaşmada forma giyemeyecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve tedavi ile izolasyon süreçleri devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Fatih Öztürk ve Taylan Antalyalı, GZT Giresunspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

  • Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Christian Luyindama ile sarı kart cezalıları bulunan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu formasını terletemeyecek.

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