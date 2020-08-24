Yeni sezona Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlanan Galatasaray bugün Eyüpspor'la tesislerinde bir hazırlık maçı yapacaktı. Eyüpspor, bu mücadelenin iptal edildiğini açıkladı.

Futbolculara yapılan koronavirüs testinte 1 oyuncuda pozitif bulgulara rastlayan Eyüpspor'da alınan karar doğrultusunda Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiği kaydedildi.