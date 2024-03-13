Galatasaray'ın en istikrarlısı: Barış Alper Yılmaz!
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılıların bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 46 maçın 45'inde görev aldı ve bu alanda takımın en istikrarlı futbolcusu oldu. Söz konusu karşılaşmaların 28'ine 11'de başlayan Yılmaz, 4 kez gol sevinci yaşadı
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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken, takımın da en istikrarlı futbolcusu konumunda bulunuyor.
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Galatasaray; Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 46 resmi karşılaşmaya çıktı.
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TEK MAÇ KAÇIRDI
Teknik Direktör Okan Buruk'un birçok bölgede görev verdiği Barış Alper Yılmaz, söz konusu müsabakaların 45'inde süre aldı.
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23 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla da takımda bu sezon en çok forma giyen isim oldu.
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Barış Alper, sadece Süper Lig'de deplasmandaki Sivasspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için oynamadı. Görev aldığı 45 maçında 28'ine 11'de başlayan Yılmaz, 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon santrfor, sağ kanat, sol kanat, sol bek ve sağ bek pozisyonlarında görev aldı.
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Barış Alper'in ardından bu sezon sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu 44, Fernando Muslera 42 ve Dries Mertens de 41 karşılaşmaya çıktı.
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