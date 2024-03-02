Galatasaray'ın 'Dolmabahçe kabusu'!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, siyah-beyazlıların yenilenen stadında henüz galibiyetle tanışamadı.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında yarın oynanacak derbinin misafir ekibi Galatasaray, yenilenen Tüpraş Stadı açıldığı günden beri galibiyet alamıyor.
Geride kalan sezonlarda iki ezeli rakip Tüpraş Stadı’nda 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 6’sını Beşiktaş kazanırken, 1 derbi ise beraberlikle sona erdi.
'Yeni Dolmabahçe'de rakibine büyük üstünlük kuran Beşiktaş, 4 maçta rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermezken her derbide gol atmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, bu süre içinde 14 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.
İLK DERBİ BERABERE
Yenilenen statta ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki derbide kazanan çıkmadı.
Eren Derdiyok ve Bruma’nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitiren Galatasaray’a siyah-beyazlılar, Marcelo ve Cenk Tosun’un golleriyle cevap verdi. Böylece ilk derbi 2-2 berabere tamamlandı.
Bir sonraki sezon oynanan derbi ise Beşiktaş’ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekip, Galatasaray’a karşı yeni evindeki ilk galibiyetini Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo’nun golleriyle kazandı.
Beşiktaş daha sonra iç sahada oynanan iki maçı da 1-0’la kazandı
2018-2019 sezonundaki derbide ise sahneye çıkan isim Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic oldu. Beşiktaş, Ljajic’in penaltıdan kaydettiği golle maçı kazanırken 2019-2020 sezonundaki galibiyet Umut Nayir’in golüyle geldi.
2020-2021 sezonunda Beşiktaş, Tüpraş’ta Galatasaray’ı 2-0’la geçti. Josef de Souza ve Georges-Kevin N’Koudou attığı gollerle Beşiktaş’ın 3 puanında pay sahibi oldu.
Sonraki iki sezonda Galatasaray derbilerde ilk golü atıp öne geçse de Beşiktaş, Dolmabahçe’den galibiyetle ayrılmasını bildi.
2021-2022 sezonunda Galatasaray, Cicaldau’nun golüyle öne geçtiği müsabakayı Cyle Larin’in golleri sonrası kaybetti. 2022-2023 sezonunda Mauro Icardi’yle öne geçen sarı-kırmızılı takıma Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar cevap vereren siyah-beyazlı ekip, 3 puana 3-1’lik skorla ulaştırdı.
Tüpraş Stadı’nda oynanan maçlar: