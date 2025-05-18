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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın çifte kupasında aslan payı Osimhen'in! - Galatasaray Haberleri

        Aslan payı Osimhen'in!

        Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Victor Osimhen, olağanüstü performansıyla öne çıktı. Sarı-kırmızılılara sezon başında transfer olan Nijeryalı santrfor, ligde attığı 25 golle takımını 5. yıldıza taşıdı, adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdırdı.

        Giriş: 18.05.2025 - 21:08 Güncelleme: 19.05.2025 - 00:36
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        Aslan payı Osimhen'in!
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        Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı armasına ekleyen Galatasaray'da şampiyonluğun baş mimarı şüphesiz Victor Osimhen oldu...

        Sezon başında Napoli'den kiralanan ve Galatasaray'a transferi tüm dünyada geniş yankı uyandıran Nijeryalı santrfor, sezona damgasını vurdu; taraftarın da sevgilisi oldu.

        YÖNETİMİN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARMADI!

        Takımda Icardi, Batshuayi gibi hücum silahları olmasına rağmen Osimhen'in transfer edilmesi, başta herkesi şaşırtmış ve tartışmaları da beraberinde getirmişti.

        Türk futbol kamuoyunun önemli bir kesimi, orta saha takviyesinin daha elzem olduğunu öne sürerek, Osimhen transferi nedeniyle sarı-kırmızılı yönetimi eleştirmişti.

        Ancak Nijeryalı futbolcu, öyle bir performans sergiledi ki, taraflı-tarafsız tüm futbolseverleri kendisine hayran bıraktı.

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        Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından ise Osimhen adeta bir süperstar gibi parladı.

        GOL REKORUNU KIRDI, ADINI TARİHE YAZDIRDI!

        Osimhen Galatasaray'a, Galatasaray da Osimhen'e uğurlu geldi... 26 yaşındaki yıldız, kariyerinin en skorer sezonunu sarı-kırmızılılarda yaşarken, takımına 2 kupa birden kazandırdı.

        Galatasaray formasıyla şu ana kadar Süper Lig’de 25, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Türkiye Kupası’nda 5 gol atarak 40 maçta toplam 36 kez fileleri havalandıran Nijeryalı santrfor, hem kendi kariyer rekorunu hem de Mario Jardel'in Türkiye'deki rekorunu tarihe gömdü.

        Napoli formasıyla 2022-2023'teki 31 gollük performansını geride bırakan Osimhen, 36 golle Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı. Afrikalı yıldız, kalan 2 maçta atacağı gollerle rekorunu daha da geliştirebilir...

        Süper Lig'de gol krallığı yarışında da 25 golle zirvede yer alan Osimhen, adını Galatasaray ve Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.

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        ICARDI'NİN TAHTINI ELE GEÇİRDİ!

        Osimhen, attığı gollerle Galatasaray'ın 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında elde ettiği şampiyonlukların kahramanı olan Mauro Icardi'nin de tahtını ele geçirdi.

        Icardi'nin 7 Kasım'da sakatlanarak sezonu kapattığı günden bu yana Galatasaray'ın yeni 'Aslan Kralı' olan Osimhen, Icardi'nin ilk 2 sezonunda kaydettiği gol sayılarını da geride bıraktı.

        İşte o tablo:

        ICARDI (2022-2023): 26 maç, 23 gol, 8 asist

        ICARDI (2023-2024): 45 maç, 30 gol, 11 asist

        OSIMHEN (2024-2025): 40 maç, 36 gol, 8 asist

        HERMOSO TRANSFERİNİN İPTALİ VE OSIMHEN PİYANGOSU!

        Galatasaray'ın yeni kralı Osimhen'in sarı-kırmızılılara transferinin hikayesi de oldukça ilgi çekici oldu... İşte tüm dünyada büyük yankı uyandıran Osimhen transferinin perde arkasında yaşananlar:

        Süper Lig'in dördüncü hafta müsabakası için Adana Demirspor deplasmanına giden Galatasaray, sol bek ve sol stoper takviyelerini yapmayı planlıyordu. Mario Hermoso ve Ismail Jakobs ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Sportif AŞ yöneticisi Abdullah Kavukcu'nun uçağını Fransa'ya uçururken Mario Hermoso'nun son anda vazgeçip Roma'yla anlaşması planları alt üst etti.

        "OSIMHEN BOŞA ÇIKACAK, İLGİLENİR MİSİNİZ?"

        Osimhen'in transferinde başrol oynayan menajer George Gardi
        Osimhen'in transferinde başrol oynayan menajer George Gardi

        Ancak Galatasaray'ın önceki dönemlerde de iş birliği yaptığı aracı menajer George Gardi'den gelen haber her şeyin fitilini ateşledi: "Victor Osimhen boşa çıkacak. İlgilenir misiniz?"

        Orta saha ve savunma arasındaki boşluğu kapatamadığı için gidişattan memnun olmayan Okan Buruk, bir süredir Icardi ve Batshuayi'yi antrenmanlarda birlikte kullanıyor, milli arayla birlikte 3-4-1-2 dizilimine dönmeyi planlıyordu. Osimhen gündemi, başarılı çalıştırıcıya soruldu ve yanıtı: "Osimhen'i alma fırsatımız varsa bunu kaçıramayız"

        Galatasaray'da Futbol Direktörü Cenk Ergün, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, özel uçakla İtalya'ya uçtu; George Gardi'ye transfer yetkilendirilmesi yapıldı. Okan Buruk oyuncuyla telefonla konuştuktan sonra yüz yüze de görüştü ve planlarını anlattı.

        Nijeryalı yıldızın ikna olması sonrasında Napoli ile pazarlıklar başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 12 milyon Euro'luk yıllık ücretin en az yarısı kadarını ödemeyi taahhüt etti; müzakereler sonucunda bonuslarla birlikte Napoli'yle anlaşma sağlandı.

        22.00 için uçuş planı oluşturuldu ancak Osimhen'in kadro dışı kaldığı Napoli'den bir isteği vardı: 130 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli, 75 olsun! Uçak Napoli havalimanında beklerken bu kez Napoli Havalimanı'ndan kötü haber geldi: Havalimanı 22.30-04.00 saatleri arasında uçuşa kapanıyordu! Bu noktada devreye Galatasaraylı yetkililer girdi; özel izin alındı ve uçak Türkiye'ye doğru havalandı.

        Binlerce Galatasaray taraftarı havalimanına akın etti; 30 bin kişi 01.00'de havalanan özel uçağı anlık olarak internet üzerinden takip etti. Uçak 03.20'yi gösterdiğinde İstanbul'a indi; Osimhen 'in ilk sözleri: "Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarı burada. Çok heyecanlıyım" oldu.

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