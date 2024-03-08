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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i!

        Lider Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligde bu sezon evidne hiç puan kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Avrupa müsabakasına çıktığı haftayı kayıpsız geçmek istiyor. Son dönemde sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da listeye bir kişi daha eklendi ve Okan Buruk elindeki seçenekler de epey daraldı. İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor müsabakası 11'i

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.03.2024 - 09:50 Güncelleme: 08.03.2024 - 09:50
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        • 1

          Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

        • 2

          Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

        • 3

          Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı. Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.

        • 4

          GALATASARAY'DA DÖRT EKSİK VAR

          Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Serge Aurier, Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edemeyecek.

          Davinson Sanchez de takımın gerçekleştirdiği son antrenmana çıkamadı ve bu müsabakada forma giyemeyecek.

          Galatasaray'da Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        • 5

          SON DOKUZ MAÇINI KAZANDI

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan galip ayrıldı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı.

          LİGDE 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

          Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 16 müsabakada mağlup olmadı. Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

        • 6

          SAHASINDA 31 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

          Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 31 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 31 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 17 Süper Lig müsabakasını kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 29 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

        • 7

          BU SEZON EVİNDE PUAN KAYBETMEDİ

          Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 14 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam rekorunu kıran Okan Buruk, seriyi 17 maça çıkardı.

        • 8

          MUHTEMEL 11

          MUSLERA

        • 9

          BARIŞ ALPER

        • 10

          KAAN

        • 11

          NELSSON

        • 12

          KÖHN

        • 13

          TORREIRA

        • 14

          KEREM DEMİRBAY

        • 15

          TETE

        • 16

          MERTENS

        • 17

          KEREM AKTÜRKOĞLU

        • 18

          ICARDI

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