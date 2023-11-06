Galatasaray'ın Bayern Münih maçı 11'i netleşiyor
Süper Lig'de liderliğe yükselen Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Bayern Münih maçına çevrildi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, zorlu mücadelede sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Bayern Münih maçı muhtemel 11'i...
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 mağlup olmasının ardından Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, rotasını çarşamba günü oynayacağı Bayern Münih maçına çevirdi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta 4 puan toplayan ve grubunda 2'nci sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Alman devinden puan veya puanlar almak için sahaya çıkacak.
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Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Alman ekibine karşı sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.
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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi Günay Güvenç koruyacak.
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Stoper ikilisi ise Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'den oluşacak.
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Savunmanın sağında Sacha Boey yer alırken, sol tarafta ise Angelino - Kazımcan ikilisinden biri forma giyecek.
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Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira'nın partnerinin Kaan Ayhan olması bekleniyor.
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Kanatlarda Wilfried Zaha ile birlikte Tete veya Ziyech forma giyecek.
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Forvet arkasında Kerem Aktürkoğlu görev yapacak.
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İleri uçtaysa topuğundaki sakatlığı devam eden Mauro Icardi, özel iğneyle sahada olacak.