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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Bayern Münih maçı 11'i netleşiyor - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Bayern Münih maçı 11'i netleşiyor

        Süper Lig'de liderliğe yükselen Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Bayern Münih maçına çevrildi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, zorlu mücadelede sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Bayern Münih maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 21:49 Güncelleme: 06.11.2023 - 21:49
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        • 1

          Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 mağlup olmasının ardından Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, rotasını çarşamba günü oynayacağı Bayern Münih maçına çevirdi.

        • 2

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta 4 puan toplayan ve grubunda 2'nci sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Alman devinden puan veya puanlar almak için sahaya çıkacak.

        • 3

          Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Alman ekibine karşı sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

        • 4

          Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi Günay Güvenç koruyacak.

        • 5

          Stoper ikilisi ise Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'den oluşacak.

        • 6

          Savunmanın sağında Sacha Boey yer alırken, sol tarafta ise Angelino - Kazımcan ikilisinden biri forma giyecek.

        • 7

          Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira'nın partnerinin Kaan Ayhan olması bekleniyor.

        • 8

          Kanatlarda Wilfried Zaha ile birlikte Tete veya Ziyech forma giyecek.

        • 9

          Forvet arkasında Kerem Aktürkoğlu görev yapacak.

        • 10

          İleri uçtaysa topuğundaki sakatlığı devam eden Mauro Icardi, özel iğneyle sahada olacak.

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