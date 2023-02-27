Galatasaray'ın Antalya kampı sona erdi

Galatasaray, kampın son gününde ise Alanya'ya geçerek Corendon Alanyaspor ile mücadele etti. Sarı kırmızılıların 4-2 kazandığı maçın tüm yayın ve hasılat geliri depremzedelere bağışlandı.

Okan Buruk'un ekibi 22 Şubat'ta basına kapalı olarak oynadığı ilk maçta Gençlerbirliği ile 2-2 beraber kaldı. Sarı kırmızılılar, aynı gün Pendikspor'u 3-1 mağlup etti.

Ligdeki ilk maçına 11 Mart'ta Kasımpaşa karşısında çıkacak olan Galatasaray, Antalya kampını noktaladı. Sarı-kırmızılılar, 20 Şubat'ta başlayan kamp sürecinde üç hazırlık maçı yaptı.

Corendon Alanyaspor maçının 80'inci dakikasında oyuna giren Zaniolo, ilk kez gol sevinci yaşamayı da başardı.

Galatasaray'da yeni transferler Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe ilk kez sarı kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Sarı kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir kamp daha yapmayı planlıyor.

11 Mart'a kadar lig maçına çıkmayacak olan Galatasaray, çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.

BİR HAZIRLIK MAÇI DAHA OLABİLİR

Galatasaray 11 Mart'a kadar olan süreçte bir hazırlık maçı daha yapmayı planlıyor. Oyuncuların maç temposunu ve oyun ezberlerini kaybetmemesini isteyen Okan Buruk'un talebi doğrultusunda rakip arayışları devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların, Adana Demirspor ile özel müsabakada karşı karşıya gelmeyi planladığı öğrenildi. Adana Demirspor da Galatasaray gibi 24. haftayı boş geçecek.

MUSLERA ÖZEL ÇALIŞTI

Sakatlığı devam Uruguaylı kaleci Fernando Muslera kaleci antrenörü eşliğinde özel çalışmalarını sürdürdü.

Tecrübeli file bekçisinin 11 Mart'taki Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı ise henüz bilinmiyor.