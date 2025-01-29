Galatasaray'ın Ajax maçı kadrosu açıklandı: 3 eksik!
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı
Giriş: 29.01.2025 - 15:48 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:48
Galatasaray, Ajax ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçı kamp kadrosunu açıkladı.
Kadroda sakatlıkları süren Mauro Icardi ve Kerem Demirbay dışında transfer görüşmeleri yapan Hakim Ziyech yer almadı.
UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai ile Ahmed Kutucu da kafileye katılmadı.
İşte Galatasaray'ın kadrosu:
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