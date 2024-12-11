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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Avrupa'da ilk 8 peşinde! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Avrupa'da ilk 8 peşinde!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Malmö ile karşı karşıya gelecek. 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 4. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek ilk 8'de kalma yolunda büyük bir adım atmak istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.12.2024 - 10:39 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:46
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Yeni Malmö Stadyumu'ndaki maç, TSİ 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek.

        • 2

          Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Darren Bond'un yapacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i ise Jarred Gillett olacak.

        • 3

          "Kupa 2"de bu sezon etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 11 puanla haftaya 4. sırada girdi. Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

        • 4

          17 MAÇTIR YENİLMİYOR

          Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 17 maçta mağlup olmadı. İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

        • 5

          "Cimbom" UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki 19 puan mücadelesinde mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise ilk 8 iddiasını yenilgisiz sürdürüyor.

        • 6

          G.SARAY'DA KRİTİK EKSİKLER

          Sarı-kırmızılı ekipte sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibin elini zayıflatıyor.

        • 7

          Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi, sakatlıkları nedeniyle Malmö'ye karşı forma giyemeyecek.

        • 8

          Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise yapılacak antrenmanın ardından belli olacak.

        • 9

          Sarı-kırmızılı ekipte UEFA listesine adı yazılmayan Roland Sallai de görev yapamayacak.

        • 10

          GOL UMUDU BATSHUAYI VE YUNUS AKGÜN

          Galatasaray'ın İsveç temsilcisi karşısında en önemli gol ayağı Belçikalı santrfor Michy Batshuayi ile milli futbolcu Yunus Akgün olacak.

        • 11

          Sarı-kırmızılı takım, Malmö karşısında bu sezonki en golcü futbolcuları Victor Osimhen (10), Barış Alper Yılmaz (7) ve Mauro Icardi'den (6) yoksun çıkacak.

        • 12

          UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçta da fileleri havalandıran ve toplamda 7 golü bulunan Yunus Akgün ile resmi maçlarda 6 gol sevinci yaşayan Batshuayi, Galatasaray'ın hücumdaki en önemli kozları olacak.

        • 13

          Dört gollü Dries Mertens, ikişer gollü Gabriel Sara ile Davinson Sanchez de Malmö karşısında hem savunma hem de gol yollarında takımlarına katkı vermeye çalışacak.

        • 14

          ZORLU HAVA ŞARTLARI

          Galatasaray, İstanbul'a göre yaklaşık 15 derece soğuk havada maça çıkacak. İstanbul'da son günlerde ortalama 15 derece sıcaklıkta çalışan sarı-kırmızılı ekip, rakibinin yanı sıra soğukla da mücadele edecek.

        • 15

          Çim zemine sahip 21 bin kişi kapasiteli Yeni Malmö Stadyumu'nda oynanacak müsabaka sırasında hava sıcaklığının 0'a kadar düşmesi bekleniyor.

        • 16

          MALMÖ'DE SAKAT OYUNCULAR FAZLA

          İsveç temsilcisinde 5 futbolcunun sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor. Kaleci Johan Dahlin'nin yanı sıra stoper Pontus Jansson, sağ bek Anton Tinnerholm, kanat oyuncuları Sead Haksabanovic ile Stefano Vecchia'nin sakatlıkları bulunuyor.

        • 17

          MALMÖ 1 AYDA 2 MAÇA ÇIKTI

          Malmö'nün şampiyonluğa ulaştığı İsveç Ligi, kasım ayı başında sona erdi. Kendi liginde son maçını 10 Kasım'da oynayan Malmö, sonrasındaki süreçte UEFA Avrupa Ligi ve İsveç Kupası'nda birer maça çıktı.

        • 18

          Avrupa Ligi'nde Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 4-1 mağlup olan Malmö, İsveç Kupası'nda ise 3. Lig takımı Torslanda'yı uzatma bölümünde 5-2 yendi. İspanya'da kamp yapan Malmö, maç ritminden uzaklaşmamak için hazırlık müsabakaları oynadı.

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