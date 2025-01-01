Galatasaray ile anılıyordu: Issa Kabore, Benfica'dan ayrıldı!
Galatasaray'ın devre arası transfer gündeminde yer alan isimlerden birisi olan Issa Kabore, Benfica'dan ayrılıyor.
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Issa Kabore, Benfica'dan ayrıldı.
Portekiz basınından Record ve A Bola, Manchester City'den kiralanan Burkina Faso'lu futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedildiğini yazdı.
Devre arasında İngiliz ekibine geri dönecek olan genç oyuncu, bir başka takıma kiralanacak.
Galatasaray'ın ilgilendiği bilinen Issa Kabore'nin Manchester City'de süre bulamayacağı ve yeni takımının da kısa süre içerisinde netleşeceği söylendi.