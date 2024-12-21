"İRFAN CAN'IN DİRSEĞİ FAULDÜ"

"Eyüpspor - Fenerbahçe maçını izledim. Aynı anda 9 maçın hepsini seyretmek mümkün olmuyor ama ikinci sıradaki rakibimizin maçı olunca seyrettim. Futbol sahada oynansın, futbol adaletli olsun diyoruz. İrfan Can Kahveci, Caner'e öyle bir dirsek koydu ki hakem birazdan düdüğü çalıp maçı durduracak dedik. Faulden öteydi. Sarı kartlıktı. Devam ettirdi, o görmedi, yan hakem görmedi. Yan hakemler de FIFA hakemiydi yanılmıyorsam, ilginç. Yayıncı kuruluş da her zamanki gibi gündeme getirmedi. Gol oldu. Arkasında Eyüp'ün bir golü faul nedeniyle sayılmadı, ben ofsayt zannettim"