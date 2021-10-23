Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Adams, Merve Atlıer)

Setler: 25-20, 16-25, 25-20, 22-25, 15-9

Süre: 135 dakika (27, 26, 33, 33, 16)