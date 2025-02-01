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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray HDI Sigorta: 2 - Fenerbahçe Medicana: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Galatasaray HDI Sigorta: 2 - Fenerbahçe Medicana: 3 | MAÇ SONUCU

        Efeler Ligi'nde 19'uncu haftanın derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı konuk etiği karşılaşma konuk ekibin 3-2 galibiyeti ile sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 23:42 Güncelleme: 01.02.2025 - 23:42
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        File derbisinde kazanan Fenerbahçe!
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        Efeler Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Burhan Felek Salonu'nda oynanan derbiyi 3-2'lik skorla Fenerbahçe Medicana kazandı.

        Efeler Ligi’nde 19’uncu haftanın derbi maçında oldukça çekişmeli geçen ilk seti Fenerbahçe 25-22 önde tamamladı. Sonraki seti 25-21 kazanarak maça eşitlik getiren Galatasaray, 3’üncü seti de 25-23 kazandı ve 2-1 öne geçti. 4’üncü setteki büyük çekişme 25-27 sarı-laciverti ekip lehine sonuçlandı ve maç tie-break setine uzadı. Tie-break setinde ise gülen taraf konuk ekip oldu ve Fenerbahçe maçtan 3-2 galip ayrıldı.

        SALON: Burhan Felek

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        HAKEMLER: Yavuz Akdemir, İbrahim Acar

        GALATASARAY HDI SİGORTA: Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Doğukan Ulu, Zaytsev, Muzaffer Yönet, Hasan Yesilbudak (Libero)

        FENERBAHÇE MEDİCANA: Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Osman Cağatay Durmaz, Ngapeth, Drzyzga, Yigit Gülmezoğlu, Karyagin, Baturalp Burak Güngör (Libero)

        SETLER: 22-25, 25-21, 25-23, 25-27, 18-16

        SÜRE: 2 Sa 29 Dk

        Günün diğer maçlarında ise şu sonuçlar alındı:

        Türşad - İstanbul Gençlik Spor: 1-3

        On Hotels Alanya Bld. – Halkbank: 3-1

        Altekma - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld : 3-0

        Spor Toto - Arkas Spor :3-0

        Ziraat Bankkart - Bursa BBSK: 3-2

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