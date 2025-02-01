Galatasaray HDI Sigorta: 2 - Fenerbahçe Medicana: 3 | MAÇ SONUCU

Efeler Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Burhan Felek Salonu'nda oynanan derbiyi 3-2'lik skorla Fenerbahçe Medicana kazandı.

Efeler Ligi’nde 19’uncu haftanın derbi maçında oldukça çekişmeli geçen ilk seti Fenerbahçe 25-22 önde tamamladı. Sonraki seti 25-21 kazanarak maça eşitlik getiren Galatasaray, 3’üncü seti de 25-23 kazandı ve 2-1 öne geçti. 4’üncü setteki büyük çekişme 25-27 sarı-laciverti ekip lehine sonuçlandı ve maç tie-break setine uzadı. Tie-break setinde ise gülen taraf konuk ekip oldu ve Fenerbahçe maçtan 3-2 galip ayrıldı.

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SALON: Burhan Felek REKLAM HAKEMLER: Yavuz Akdemir, İbrahim Acar GALATASARAY HDI SİGORTA: Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Doğukan Ulu, Zaytsev, Muzaffer Yönet, Hasan Yesilbudak (Libero) FENERBAHÇE MEDİCANA: Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Osman Cağatay Durmaz, Ngapeth, Drzyzga, Yigit Gülmezoğlu, Karyagin, Baturalp Burak Güngör (Libero) SETLER: 22-25, 25-21, 25-23, 25-27, 18-16 SÜRE: 2 Sa 29 Dk Günün diğer maçlarında ise şu sonuçlar alındı: Türşad - İstanbul Gençlik Spor: 1-3 On Hotels Alanya Bld. – Halkbank: 3-1 Altekma - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld : 3-0 Spor Toto - Arkas Spor :3-0 Ziraat Bankkart - Bursa BBSK: 3-2