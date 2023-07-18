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        Galatasaray hazırlık maçında Sturm Graz'a mağlup oldu

        Galatasaray, Avusturya kampındaki son maçında Sturm Graz'a 2-0 mağlup oldu

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 22:05
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        Galatasaray, Avusturya kampındaki dördüncü ve son maçında Sturm Graz ile karşılaştı.

        Merkür Arena'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kaybetti. Sturm Graz'ın golleri 71 ve 82. dakikalarda Grgic kaydetti.

        Sturm Graz maçının ilk yarısında sol el serçe parmağı çıkan Zaniolo'nun parmağı yerine takıldı. İtalyan oyuncu ardından oyuna devam etti.

        Sarı kırmızılı takımda yeni transfer Angelino maça ilk 11'de başladı. Halil Dervişoğlu ise 74. dakikada Barış Alper'in yerine oyuna dahil oldu.

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