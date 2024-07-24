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        Galatasaray hazırlık maçında Lecce'yi devirdi!

        Galatasaray, hazırlık maçında Lecce'yi 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 22:28 Güncelleme: 24.07.2024 - 22:47
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        Galatasaray, Lecce'yi devirdi!
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        Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı İtalya temsilcisi Lecce'yi 2-1 yendi.

        Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliği düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvası kapsamındaki müsabaka, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapıldı.

        Galatasaray, mücadeleye Fernando Muslera, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Michy Batshuayi ilk 11'i ile başladı.

        Maçın 10. dakikasında Ziyech'in kaydettiği golle 1-0 öne geçen "Cimbom", 40. dakikada ise Zaha ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        İkinci yarıya kalede Günay Güvenç ile başlayan teknik direktör Okan Buruk, 64. dakikada Mauro Icardi, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'i, 83. dakikada ise Sergio Oliveira, Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın, Ali Yeşilyurt, Efe Akman ile Gökdeniz Gürpüz'ü sahaya sürdü.

        Lecce, 85. dakikada Kialonda Gaspar'ın ayağından bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        Sezon öncesi ilk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, üçüncü karşılaşmasında Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etmişti.

        ICARDI, İLK KEZ FORMA GİYDİ

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hazırlık maçlarında ilk kez süre aldı.

        Antrenman eksikliği nedeniyle ilk Avusturya kampındaki 3 hazırlık maçında forma giymeyen Icardi, Lecce karşılaşmasında 64. dakikada oyuna dahil oldu.

        Tecrübeli santrfor, oyuna girmesinin ardından kaptanlık pazubendini taktı.

        OKAN BURUK, 4-4-2'Yİ DENEDİ

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lecce karşısında 4-4-2 oyun formasyonunu denedi.

        Müsabakaya Michy Batshuayi'yi tek sanrtfor olarak başlatan Buruk, 64. dakikada Icardi'yi oyuna sürdü. Tecrübeli teknik adam, Icardi ile Batshuayi'yi birlikte oynattı.

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