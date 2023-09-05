Galatasaray hangi oyuncuları transfer etti? İşte 2023-2024 sezonu Galatasaray transferleri

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Icardi ve Kaan Ayhan'ın bonservislerini alan Cimbom, bu oyuncuların yanı sıra eski oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu da kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılıar, bonservisi elinde bulunan oyunculardan Wilfried Zaha ve Tete'yi bedelsiz olarak kadrosuna katarken Hakim Ziyech ile Taygun Ndombele'yi de ücretsiz kiraladı.