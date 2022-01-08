Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor'u konuk ediyor. Bu maçın öncesinde sarı-kırmızılıların 27, Giresunspor'un 22 puanı bulunuyor.
11' Suleymanov
GALATASARAY: İsmail, Boey, Işık Kaan, Nelsson, Ömer, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Morutan, Babel, Halil
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
GİRESUNSPOR: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz, Pelupessy, Shapi, Zeki, Flavio, Sergio, Balde
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş
SAAT: 19.00
HAKEM: Arda Kardeşler
STAT: Nef Stadyumu
YAYIN: beIN SPORTS 1
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ASLAN ZİRVENİN UZAĞINDA KALDI
Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 7 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyetle tamamladı. Yaptığı 19 karşılaşmada 27 puan toplayarak 10. sırada yer alan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde bulunuyor. Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 22 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, 14. sırada yer aldı. İki rakım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 yenmişti.
GALATASARAY'DA 11 EKSİK
Galatasaray'da 11 futbolcu, farklı nedenlerle karşılaşmada forma giyemiyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve tedavi ile izolasyon süreçleri devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Fatih Öztürk ve Taylan Antalyalı, GZT Giresunspor'a karşı sahaya çıkamıyor.
Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Christian Luyindama ile sarı kart cezalıları Marcao ve Kerem Aktürkoğlu formasını terletmiyor. Afrika Uluslar Kupası için Cezayir Milli Takımı kadrosunda bulunan Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı kampına katılan Mustafa Muhammed de süre alamıyor.
Galatasaray'da ayrıca yardımcı antrenör Selçuk İnan ile maç analiz sorumlusu Cihan Ünal da koronavirüs testleri pozitif çıktığı için görev yapamıyor.
ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA
"Cimbom"da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. DeAndre Yedlin, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, mücadelede kart görmesi durumunda 21. haftadaki Atakaş Hatayspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.
SON SEKİZ LİG MAÇINDA TEK GALİBİYET
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan "Cimbom" kalesindeki 9 gole engel olamadı.
GİRESUNSPOR İLE 14. RANDEVU
Galatasaray, Süper Lig'de daha önce Giresunspor ile 13 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 6'sını kazanırken, 2'sinden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti. Galatasaray'ın söz konusu maçlardaki 20 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.
NEF STADYUMU
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