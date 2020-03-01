01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray, Süper Lig'in 24. hafta maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Süper Lig'de 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 45 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 23. haftayı lider Medipol Başakşehir'in bir puan gerisinde kapattı. Gençlerbirliği ise ligde çıktığı maçların 7'sini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 10'unda mağlup oldu. Başkent ekibi, 23. haftayı 27 puanla 10. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere sona ermişti.
GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Onyekuru, Feghouli, Falcao
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Flavio, İbrahim, Yasin, Fabricio, Candeias, Berat, Sessegnon, Sio
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
HEDEF 8'DE 8
Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Galatasaray, ligde galip geldiği son 7 maçında 21 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
LEMİNA SAKAT, BELHANDA CEZALI
Ligin 22. haftasındaki Yeni Malatya maçında sakatlanan Lemina ile geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Belhanda, kadroda yer almıyor. Sarı-kırmızılı takımda Adem Büyük ve Sofiane Feghouli ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda, 25. haftadaki Sivasspor maçında oynayamayacak.
96. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 95 maçta sarı-kırmızılılar 51, kırmızı-siyahlılar 23 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 161 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 0-0 tamamlandı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisi karşısında galibiyet sayısı bakımından 32-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 95 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi. Galatasaray, evindeki son 5 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi.
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