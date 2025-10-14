Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Trieste'ye konuk olacak
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, 2. hafta maçında 15 Ekim Çarşamba günü (yarın) İtalya'nın Pallacanestro Trieste takımına konuk olacak.
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında 15 Ekim Çarşamba günü (yarın) İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Palasport Cesare Rubini Trieste Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında konuk ettiği Bosna Hersek'in Igokea m:tel ekibini 94-82 yendi.
32 takımın mücadele ettiği organizasyonda gruplarını ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.