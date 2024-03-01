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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Fatih Karagümrük maçından notlar - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Fatih Karagümrük maçından notlar

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 00:21 Güncelleme: 01.03.2024 - 00:21
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        Zaha ıslıklandı!
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        RAMS Park'ta yapılan müsabakaya rotasyon yaparak çıkan sarı-kırmızılı takım, 6. dakikada Marcao'nun kaydettiği golle 1-0 geri düştü. Karşılaşmanın ilk yarısı, Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi.

        İkinci yarıda iki takım da etkili ataklar geliştirse de uzun süre skor tabelası değişmedi. Ryan Mendes ile 84. dakikada bir gol daha bulan konuk takım, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Galatasaray, Türkiye Kupası'na veda ederken Fatih Karagümrük adını yarı finale yazdırdı.

        - Kupa hasreti 5 sezona çıktı

        Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma hasreti 5 sezona yükseldi.

        Son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, sonraki 4 sezonda çeyrek finalden öteye gidemedi.

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        Galatasaray, bu sezon da turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

        - Sahasında 14 maç sonra yenildi

        Galatasaray'ın iç sahadaki 14 resmi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

        RAMS Park'ta son olarak bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 14 mücadelede 13 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

        Bu süreçte Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet alan Galatasaray, tek beraberliği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşadı.

        Taraftarı önünde son mağlubiyetini 24 Ekim 2023'te yaşayan Galatasaray'ın 128 günlük yenilmezlik serisi Fatih Karagümrük maçıyla kapandı.

        - Zaha ıslıklandı

        Sarı-kırmızılı taraftarlar Wifried Zaha'yı ıslıkladı.

        Galatasaray'a sezon başında transfer olan Fildişi Sahilli yıldız, 81 dakikada sahada kaldı. Yerini Davinson Sanchez'e bırakan Zaha, oyundan çıkarken taraftar ıslıkla protesto edildi.

        Wilfried Zaha, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkıp 10 kez gol sevinci yaşadı.

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        - Taraftarlardan takıma destek

        Galatasaray taraftarı, Türkiye Kupası'na veda eden takımlarına moral verdi.

        Maçın sona ermesinin ardından takımı tribüne çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla oyuncularına destek oldu.

        Taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda yapılacak Beşiktaş derbisi öncesi takımla olan güvenini tezahüratlarla gösterdi.

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