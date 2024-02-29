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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Galatasaray - Fatih Karagümrük | CANLI YAYIN - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Galatasaray - Fatih Karagümrük | CANLI YAYIN

        Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Avrupa'ya veda eden sarı-kırmızılılar önlerindeki üç kupaya odaklanırken sahaya yarı final bileti için çıkıyor. Bu müsabakada rakibine skor üstünlüğü kuran taraf, yarı final biletinin de sahibi olacak ve Trabzonspor'un rakibi olacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.02.2024 - 19:52 Güncelleme: 29.02.2024 - 20:59
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        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor.

        6' Marcao

        SAAT: 20.45

        HAKEM: Arda Kardeşler

        STAT: RAMS Park

        YAYIN: ATV

        GALATASARAY: Günay, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Sergio Oliveira, Berkan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Barış Alper

        TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

        FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Feghouli, Eysseric, Bertolacci, Ryan Mendes, Can Keleş, Marcao

        TEKNİK DİREKTÖR: Şota Arveladze

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        Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u eledi.

        Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finali geçecek takım, yarı finalde Trabzonspor-RAMS Başakşehir eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        GALATASARAY'DA ZIYECH VE AURIER YOK

        Sarı-kırmızılı takımda iki futbolcu bu karşılaşmada süre alamayacak.

        Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

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