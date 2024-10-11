UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, grup aşamasında önemli bir karşılaşma için geri sayıma başladı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında İsveç ekibi Elfsborg’u ağırlayarak avantaj yakalamayı planlıyor. Futbol tutkunları ise RAMS Park’ta oynanacak bu maçı canlı izleyebilmek için yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...