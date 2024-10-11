Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, İsveç'in Elfsborg takımıyla karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, RAMS Park'ta oynanacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahadan zaferle ayrılmayı amaçlıyor. Avrupa'daki hedeflerine ulaşma yolunda büyük önem taşıyan bu karşılaşma, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Maçı canlı izlemek isteyenler ise yayın bilgilerini araştırıyor. İşte ayrıntılar...
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, grup aşamasında önemli bir karşılaşma için geri sayıma başladı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında İsveç ekibi Elfsborg’u ağırlayarak avantaj yakalamayı planlıyor. Futbol tutkunları ise RAMS Park’ta oynanacak bu maçı canlı izleyebilmek için yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
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GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Galatasaray - Elfsborg maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 17:30'da oynanacak.
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GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Müsabaka TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.
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GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım l Galatasaray - Tottenham
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29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık l Malmö - Galatasaray
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21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak l Ajax - Galatasaray
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