Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka: 86-92 (MAÇ SONUCU)
Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda 92-86 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 92-86 mağlup etti.
Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, ligde 18. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 13. yenilgisini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Tolga Edis
Galatasaray Ekmas: Walden 5, Sadık Emir Kabaca 8, Bost 21, Göksenin Köksal 15, McCormack 14, Samet Geyik 10, Prepelic 9, Yeboah 4, Karahan Tuan Efeoğlu,
Pınar Karşıyaka: McCollum 22, Deniz Kılıçlı 8, Martin 17, Vittorio Brown 11, Kenan Sipahi 5, Jaylon Brown 11, Furkan Haltalı 15, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 3, Mert Celep
1. Periyot: 20-23
Devre: 39-47
3. Periyot: 65-65
Diskalifiye: 39.21 Klemen Prepelic (Galatasaray Ekmas)