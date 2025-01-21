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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? İşte GS maçı muhtemel 11'ler

        Galatasaray-Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı muhtemel 11'i

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Ligde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için adım atmayı istiyor. Galatasaray'da Mauro Icardi, Gabriel Sara ile Roland Sallai karşılaşmada forma giyemeyecek. 12 puanla 6. sırada yer alan Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı garantilemişti. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, GS-Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'ler ve canlı yayın kanalı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:17
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşacak. Çıktığı 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 12 puanla haftaya 6. sırada girdi. Ukrayna temsilcisi ise ligde henüz puan alamadı. Kupa 2’de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, taraftar desteğiyle kazanmak istiyor. Cimbom'un hedefi Kiev'i devirip ilk 8 yolunda dev adımı atmak. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi GS-Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'ler ve canlı yayın kanalı.

        • 2

          GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

          RAMS Park'ta oynanacak mücadele, 21 Ocak Salı günü (bugün) saat 18.30'da başlayacak.

        • 3

          GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

          Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver’in yöneteceği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI MUHTEMEL 11'LER

          Galatasaray: Muslera, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Torreira, Berkan, Mertens, Yunus, Barış, Osimhen

          Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Dyachuk, Popov, Vivcharenko, Mykhaylenko, Pikhalyonok, Buyalskyi, Voloshyn, Vanat, Kabaev

        • 5

          ÜST TURU GARANTİLEDİ

          UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Galatasaray, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik aldı. 12 puanla 6. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı garantiledi.

          "Kupa 2"de yoluna namağlup devam eden Galatasaray'ın son 16 turu play-off'unda mücadele etmesi 6. hafta müsabakalarının ardından kesinleşti.

          UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez uygulanan 36 takımlı lig statüsünde ilk 8'e girecek ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Bunu gerçekleştirecek ekipler, play-off oynamadan ciddi bir fikstür avantajını ele alacak.

        • 6

          KIEV'İN PUANI YOK

          Ukrayna temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı.

          Ukrayna Premier Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Dinamo Kiev, 17 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Ülkesinde devam eden savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve eski günlerini arayan Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 maçı kaybetti.

          Avrupa'daki 6 maçta sadece 1 gol atabilen Dinamo Kiev, kalesinde 15 gol gördü.

          Son resmi maçına 16 Aralık 2024'te Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne karşısında çıkan Dinamo Kiev, 1-0 kazandığı müsabakadan sonra resmi maç oynamadı. Başkent Kiev temsilcisi, bu süreçte Antalya'da hazırlık kampı yaptı.

        • 7

          GALATASARAY'DA 3 EKSİK

          Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Gabriel Sara ile Roland Sallai karşılaşmada forma giyemeyecek.

          Galatasaray'ın son 2 sezondaki başarılarında büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Icardi, sakatlığından dolayı Dinamo Kiev'e karşı sahaya çıkamayacak. UEFA listesinde adı yer almayan Sallai de Ukrayna temsilcisine karşı mücadele edemeyecek.

          Sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir ve Atakaş Hatayspor maçlarında süre alamayan Gabriel Sara'nın da mücadelede oynaması beklenmiyor.

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