Yeni sezondaki ilk hazırlık maçında Galatasaray, Dinamo Bükreş'i konuk ediyor. İşte merakla araştırılan Galatasaray Dinamo Bükreş maçı canlı yayın...



GALATASARAY DİNAMO BÜKREŞ MAÇI NE ZAMAN?

PSV Eindhoven - Galatasaray maçında ilk düdük 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 18:00'de oynanacak. Karşılaşma GS TV ekranlarında yayınlanacak.

Galatasaray : Berk, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Oğulcan, Feghouli, Babel, Mostafa Mohamed.