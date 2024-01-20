Galatasaray dev maç için Trabzon'da!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maç için kente geldi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer alan Mauro Icardi ile ilgili, "Keyfi yerinde. İnşallah oynar" dedi.

Süper Lig'deki zirve yarışını değerlendiren Öztürk, "Kafa kafaya gidiyor. Böyle olması bence daha iyi. Hepimize heyecan zevki veren bir yarış gidiyor. Galatasaray yine şampiyonluğun en büyük adayı. Her zaman olduğu gibi. Okan Hoca ve ekibi bizi mahcup etmiyor" ifadelerini kullandı.