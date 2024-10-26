Galatasaray derbiye ekstra motive!
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da gündem 5-0'lık Süper Kupa hezimeti... Teknik heyet ve futbolcular, ağır yenilginin izlerini silmek için ekstra çalışıyor
Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray derbiye odaklandı.
Elfsborg maçı sonrasında rejenerasyon yapan sarı-kırmızılılar derbinin havasına da erkenden girdi.
Sezonun ilk maçında TFF Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı 5-0 gibi ağır skorla yenilen Galatasaray'da futbolcular ekstra motive.
Geçen sezonki 1-0'lık Fenerbahçe derbisinin izlerini silmek için Kadıköy öncesinde de tam konsantre bir hafta geçiren sarı-kırmızılılarda benzer bir hava var.
Futbolcular, Beşiktaş karşısında alacakları 3 puan ile kendilerini yeniden kanıtlamak istiyor.
Torreira, Icardi ve Abdülkerim başta olmak üzere sarı-kırmızılıların yıldızları, derbiyi rövanş için fırsat olarak görüyor.