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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle deplasmanda oynadığı maçları kazanamıyor.
Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 13 deplasman maçında galibiyet yüzü göremedi.
Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 7. haftasında, 3 Ekim 2015'te Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında dış sahada galip gelmeyi başaramadı. Sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan goller Lukas Podolski ve Umut Bulut'tan gelirken teknik direktörlük koltuğunda Hamza Hamzaoğlu oturuyordu.
Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı son 13 müsabakada sahadan 9 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.
Bu müsabakalarda sadece 7 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 29 gole engel olamadı.
Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı son 13 maç ve skorları şöyle:
|
Sezon
|Hafta
|Skor
|2015-2016
|9.
|Fenerbahçe
|1-1
|15.
|Beşiktaş
|2-1
|2016-2017
|5.
|Beşiktaş
|2-2
|11.
|Fenerbahçe
|2-0
|25.
|Trabzonspor
|2-0
|27.
|Medipol Başakşehir
|4-0
|2017-2018
|10.
|Trabzonspor
|2-1
|12.
|Medipol Başakşehir
|5-1
|14.
|Beşiktaş
|3-0
|26.
|Fenerbahçe
|0-0
|2018-2019
|4.
|Trabzonspor
|4-0
|14.
|Beşiktaş
|1-0
|16.
|Medipol Başakşehir
|1-1
DERBİ DE KAZANAMIYOR!
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda çıktığı son 8 derbide galibiyet elde edemedi.
Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 8 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, dış sahalardaki bu 8 derbide 4 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.
Galatasaray'ın son 8 deplasman derbisindeki karnesi şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|2014-2015
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1-0
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1-1
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2-1
|2016-2017
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2-0
|2017-2018
|Süper Lig
|Beşiktaş
|3-0
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|2018-2019
|Süper Lig
|Beşiktaş
|1-0
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