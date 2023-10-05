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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan yeni sözleşme hamlesi - Son dakika GS haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan yeni sözleşme hamlesi

        Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelirin ardından bazı isimlerin sözleşmelerini yenileyecek. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte Sacha Boey ve Victor Nelsson'a zam yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:21
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        • 1

          Galatasaray, bu sezonki Avrupa performansıyla dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi yolculuğuna 2'nci ön eleme turundan başlayan sarı kırmızılılar, grup aşamasına kalmayı başardı. Devler Ligi'ne adını yazdıran Galatasaray, kasasına yaklaşık 26 milyon Euro koydu.

        • 2

          Grupta ilk iki maçında 4 puan toplayan sarı kırmızılılar, 3 milyon 730 bin Euro daha gelir elde etti. Yönetim, bu kazancın bir kısmını bazı isimlerin sözleşmelerini yenilemekte kullanacak.

        • 3

          Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'dan yılda yaklaşık 20 milyon lira kazanıyor.

        • 4

          Sarı kırmızılıların, tecrübeli çalıştırıcının maaşını 35 milyon lira seviyesine çıkaracağı belirtildi. Galatasaray'da bazı futbolcuların maaşları da iyileştirilecek.

        • 5

          Sözleşme yenilenecek isimlerin başında Sacha Boey ve Victor Nelsson geliyor. Sacha Boey, takıma verdiği katkıyla ön plana çıkıyor.

        • 6

          Sarı kırmızılılar, genç oyuncunun 500 bin Euro civarında olan maaşını 3 kat artırmayı planlıyor. Yönetim, olası bir transfer ihtimaline karşı sözleşmeye serbest kalma maddesi de eklemeyi amaçlıyor.

        • 7

          Victor Nelsson ise Galatasaray'dan yıllık yaklaşık 1,1 milyon Euro kazanıyor. Danimarkalı futbolcunun maaşı, 2 milyon Euro seviyesine yükseltilecek.

        • 8

          Yaz transfer döneminde birçok talibi olan Nelsson'un, sözleşmesindeki 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini düşürmek istediği ifade edildi. Galatasaray yönetiminin, bu duruma şu an için sıcak bakmadığı öğrenildi.

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