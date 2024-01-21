KEREM AKTÜRKOĞLU 10. GOLÜNÜ ATTI

Zaha gibi Kerem Aktürkoğlu da zorlu virajda yıldızlaşan isimlerden oldu. Müsabakanın 80. dakikasında Kerem ceza sahası dışı sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-1 yaptı.