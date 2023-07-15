Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Parades'in yerine Fred!

Sarı-Kırmızılılar ise 6 milyon euro seviyelerinde bu transferi bitirmeyi düşünüyor. F.Bahçe, İngiliz kulübü ile görüşmelere başladı. Rashica'nın önceliği ise Galatasaray. Sarı-Lacivertliler ise öncelikle Norwich ile anlaşmak istiyor.