Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Parades'in yerine Fred!
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Arjantinli yıldızın kararını uzun süredir bekleyen sarı-kırmızılılar, Fred için Manchester United'ın kapısını çaldı. İşte detaylar
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Orta saha transferini bir an önce bitirmek isteyen Galatasaray'dan sıcak bir gelişme yaşandı.
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Listenin ilk sırasında yer alan Leandro Paredes'in yanıtını uzun süredir bekleyen Cimbom, Fred için Manchester United'ın kapısını çaldı.
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Galatasaray'ın Fred için Manchester United'a 5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. İngiliz ekibi, ilk teklifi geri çevirdi.
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Galatasaray'ın bu hamle ile birlikte Paredes'in kararını kısa süre içinde vermesini planlıyor.
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29 yaşındaki orta saha ile ilgilenen İtalyan ekibi Lazio da bu transferden vazgeçti.
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FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ
Galatasaray, Leandro Paredes'in bonservisi için kulübü Paris Saint Germain ile anlaşma sağladı.
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Sarı-Kırmızılılar, Fransız ekibi ile 6 milyon Euro'ya el sıkıştı.
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Öte yandan Fenerbahçe de Paredes için devreye girdi. Sarı-Lacivertliler, hem Arjantinli oyuncuya hem de PSG'ye Galatasaray'ın verdiği rakamın üzerinde bir teklif önerdi.
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Sarı-Kırmızılılar, Icardi ve Lucas Torreira ile Paredes'e baskı yapmaya devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk da transferin son durumunu yakından takip ediyor.
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RASHİCA DERBİSİ KİMİN OLACAK?
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği diğer transfer ise Rashica... Norwich, 27 yaşındaki oyuncunun satışından 12 milyon Euro civarında gelir bekliyor.
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Sarı-Kırmızılılar ise 6 milyon euro seviyelerinde bu transferi bitirmeyi düşünüyor. F.Bahçe, İngiliz kulübü ile görüşmelere başladı. Rashica'nın önceliği ise Galatasaray. Sarı-Lacivertliler ise öncelikle Norwich ile anlaşmak istiyor.