Shakhtar'dan ayrılan İtalyan Teknik Direktör Roberto De Zerbi ve son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Alman Marco Rose ile de görüşmeler yürüten Dursun Özbek yönetimi, iki ismin de yüksek maaş beklentileri nedeniyle rotasını Okan Buruk olarak belirledi.