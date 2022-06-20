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Galatasaray'dan SON DAKİKA transfer haberleri - Okan Buruk'tan Vedat Muriç BOMBASI - Arda Turan GS'de kalıyor mu?

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Okan Buruk, Arda Turan, Vedat Muriç...

Son dakika haberine göre; Galatasaray'ın hoca arayışı son buldu. Yabancı hocaların yüksek maliyeti sonrası rota hiçbir şart sunmayan 48 yaşındaki başarılı çalıştırıcıya çevrildi. Buruk ile 2 yıllık sözleşme yapılacak! Öte yandan Galatasaray'ın Buruk'un eski öğrencisi Vedat Muriç için de görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. İşte Galatasaray'da son dakika transfer gündemi

20.06.2022 - 11:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • OKAN BURUK

    Galatasaray'da teknik direktör sorunu çözüldü. Sarı kırmızılılar, son olarak Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk'la el sıkıştı. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta içerisinde mevcut Teknik Direktör Domenec Torrent ile bir araya gelerek yolları ayıracak.

  • Shakhtar'dan ayrılan İtalyan Teknik Direktör Roberto De Zerbi ve son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Alman Marco Rose ile de görüşmeler yürüten Dursun Özbek yönetimi, iki ismin de yüksek maaş beklentileri nedeniyle rotasını Okan Buruk olarak belirledi. 

  • Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın başına geçmek için hiçbir maddi şart sunmayan Buruk’la prensip anlaşmasına vardı. 48 yaşındaki başarılı çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme yapılacak. 

  • Fransa’da bulunan Okan Buruk bu hafta içerisinde İstanbul'a gelerek yeni sezon için çalışmalara başlayacak. Okan Buruk'un yardımcıları konusunda da çalışmalar devam ediyor. Galatasaray'ın eski golcüsü Lukas Podolski'nin teknik kadroda yer alması bekleniyor.

  • ARDA TURAN'A YENİ GÖREV

    Sportif Direktörlük koltuğuna Cenk Ergün oturacak. Arda Turan'ın Galatasaray'ın yeni futbol yapılanmasında önemli bir görev alması bekleniyor. Turan ile yapılan görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği belirtildi.

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