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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan son dakika transfer gelişmesi: Zaniolo koptu gidiyor! Anlaşma an meselesi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan son dakika transfer gelişmesi: Zaniolo koptu gidiyor! Anlaşma an meselesi

        Cimbom'un İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için İngiliz ekibi devreye girdi. Zaniolo'yu İnter'den Roma'ya kazandıran Sportif Direktör Monchi'nin Galatasaray'la görüşmeleri bizzat yürüttüğü belirtiliyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 13:27
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        • 1

          Galatasaray'da Tete'nin imza atmasının ardından Zaniolo'nun ayrılık süreci resmen başlayacak.

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          Cimbom'un İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için Aston Villa'nın da devreye girdiği öne sürüldü.

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          Sarı Kırmızılılar, Zaniolo için bir süredir İtalyan devi Juventus'la görüşmelerini sürdürürken, Aston Villa'nın da oyuncuya talip olduğu ve transferde yol kat ettiği aktarıldı.

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          Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz ekibi transfer listesinin başına yazdığı 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya oldukça yakın.

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          Roma'da çalıştığı dönemde Zaniolo'yu İnter'den Roma'ya kazandıran Aston Villa sportif direktörü Monchi'nin Galatasaray'la görüşmeleri bizzat yürüttüğü belirtiliyor.

        • 6

          İngilizler'in, Nicolo Zaniolo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Kiralama bedelinin ise 3 milyon euru olduğu öne sürüldü.

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          Hücum bölgesinde rotasyonu genişleyen Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

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          Öte yandan Zaniolo için ilk başta takas formülünü deneyen İtalya devi Juventus, bonuslarla 27 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı.

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          Galatasaray, Zaniolo'yu Roma'dan 5 taksitle 15 milyon Euro’ya transfer etmişti. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

        • 10

          Sarı-kırmızılılar, Zaniolo transferinden en az 30 milyon Euro gelir bekliyor.

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          Galatasaray'ın Zalgiris ile oynadığı rövanş karşılaşmasında sakatlığı gerekçe gösterilerek kadroya alınmayan Nicolo Zaniolo, Olimpija maçında da forma giymemişti.

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          Zaniolo, Galatasaray ile 12 resmi maçta forma giydi. Yıldız oyuncu, 5 gol 1 asistlik performansı ile kısa zamanda taraftarı kendisine hayran bıraktı.

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