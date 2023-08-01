Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, PSG ile yollarını ayıran yıldız stoper Sergio Ramos ile görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...
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Yeni sezon öncesi transfer dönemine damga vuran Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Son olarak Mauro Icardi transferini resmiyete döken sarı kırmızılı ekibin, şimdi de Sergio Ramos'un peşinde olduğu öne sürüldü.
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Victor Nelsson'un ayrılış sürecinin başlamasının ardından sarı kırmızılıların bu bölgeye İspanyol oyuncuyu transfer etmek istediği iddia edildi.
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Yayıncu kuruluşun aktardığı bilgiye göre, geçen sezon Juan Mata'nın üstlendiği görev benzeri, saha içinde ve dışında tecrübesini takıma yansıtabilecek bir futbolcu arayışında bulunan sarı-kırmızılılar, İspanyol savunmacıyla görüşme halinde.
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Bonservisi elinde bulunan 37 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'de çıktığı 33 maçta 2 gol ve 1 asist üretti.
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Sergio Ramos'a Galatasaray'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve Amerika'dan da teklifler geldiği belirtiliyor.
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Lionel Messi'nin yeni takımı Inter Miami'nin, Sergio Ramos ile ilgilenen MLS ekiplerinin başında geldiği kaydedildi.
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ICARDI'NIN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ
Galatasaray uzun süredir transferini bitmeye uğraştığı Mauro Icardi'yi renklerine bağladı. İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos ise Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından Galatasaray forması ile paylaştığı fotoğrafı beğendi.
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