Galatasaray'dan penaltı tepkisi: İşte o pozisyonlar...

Bu dakikada Kerem Demirbay, Burak Kapacak ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular, hakem Zorbay Küçük'e baktı. Hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.

Pozisyon için VAR'dan da bir uyarı gelmedi ve oyun devam etti.