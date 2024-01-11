Galatasaray'dan penaltı tepkisi: İşte o pozisyonlar...
Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçta iki pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi. İşte o pozisyonlar...
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Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçta 53. dakikada penaltı bekledi.
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Bu dakikada Kerem Demirbay, Burak Kapacak ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular, hakem Zorbay Küçük'e baktı. Hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.
Pozisyon için VAR'dan da bir uyarı gelmedi ve oyun devam etti.
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BİR PENALTI BEKLENTİSİ DAHA
Sarı kırmızılı takımda Mertens ve Halil rakip ceza sahası içinde baskı yaptı ve Abdülkadir Parmak'tan topu çaldı. Galatasaraylı oyuncular, yere düşen Parmak'ın topa elle dokunduğu itirazında bulunsa da Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.
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SİVASSPOR PENALTI KAZANDI GALATASARAY İTİRAZ ETTİ!
Sivasspor, Galatasaray maçının 84. dakikasında penaltı kazandı.
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Korner sonrası ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Kamara'nın önünde kaldı. Kamara'nın vuruşu sonrası top Kerem Demirbay'ın koluna geldi ve hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemi Alper Ulusoy'dan da aksi yönde bir inceleme kararı gelmeyince penaltı kullanıldı.
Topun başına geçen Fode Koita, 86. dakikasında topu ağlara gönderdi ve skora eşitlik geldi.
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Galatasaraylı futbolcular, bu karara uzun süre itiraz etti. Kerem Aktürkoğlu, itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Ardından Kerem, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı oldu.
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