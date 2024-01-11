Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        50
        Galatasaray
        GS
        48
        Trabzonspor
        TS
        36
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        29
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        28
        Kasımpaşa
        KSM
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        25
        Rams Başakşehir
        İBFK
        23
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        MKE Ankaragücü
        MKE
        21
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        20
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        18
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        15
        İstanbulspor
        İST
        6
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan penaltı tepkisi: İşte o pozisyonlar... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan penaltı tepkisi: İşte o pozisyonlar...

        Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçta iki pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi. İşte o pozisyonlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 21:13 Güncelleme: 11.01.2024 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçta 53. dakikada penaltı bekledi.

        • 2

          Bu dakikada Kerem Demirbay, Burak Kapacak ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular, hakem Zorbay Küçük'e baktı. Hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.

          Pozisyon için VAR'dan da bir uyarı gelmedi ve oyun devam etti.

        • 3

          BİR PENALTI BEKLENTİSİ DAHA

          Sarı kırmızılı takımda Mertens ve Halil rakip ceza sahası içinde baskı yaptı ve Abdülkadir Parmak'tan topu çaldı. Galatasaraylı oyuncular, yere düşen Parmak'ın topa elle dokunduğu itirazında bulunsa da Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.

        • 4

          SİVASSPOR PENALTI KAZANDI GALATASARAY İTİRAZ ETTİ!

          Sivasspor, Galatasaray maçının 84. dakikasında penaltı kazandı.

        • 5

          Korner sonrası ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Kamara'nın önünde kaldı. Kamara'nın vuruşu sonrası top Kerem Demirbay'ın koluna geldi ve hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemi Alper Ulusoy'dan da aksi yönde bir inceleme kararı gelmeyince penaltı kullanıldı.

          Topun başına geçen Fode Koita, 86. dakikasında topu ağlara gönderdi ve skora eşitlik geldi.

        • 6

          Galatasaraylı futbolcular, bu karara uzun süre itiraz etti. Kerem Aktürkoğlu, itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Ardından Kerem, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı oldu.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye geliyor
        Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye geliyor
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        Habertürk Anasayfa