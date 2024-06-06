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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Okan Buruk için imza töreni! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Okan Buruk için imza töreni!

        Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk için 7 Haziran Cuma günü (yarın) saat 11.00'de imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:43
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        G.Saray'dan Okan Buruk için imza töreni!
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        Galatasaray Kulübü, Okan Buruk'un sözleşmesini resmen uzatıyor. Sarı-kırmızılılar, Buruk için 7 Haziran Cuma günü (yarın) saat 11.00'de RAMS Park'ta imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

        Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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