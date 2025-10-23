Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması!
Galatasaray, Bodo/Glimt maçının hemen öncesinde sakatlanan İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Tecrübeli orta sahanın 3 ila 4 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor
Galatasaray Kulübü, İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda ağrı hisseden İlkay'ın yapılan MR tetkiklerinde sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.
3-4 HAFTA YOK!
Tecrübeli oyuncunun tedavisine başlanırken, 3 ila 4 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.